В этом году желающих обучаться в Приднестровском университете имени Тараса Шевченко – 3143 человека, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Это на 500 абитуриентов больше, чем было годом ранее. За счет бюджета в ВУЗе могут обучаться 1722 человека. “Это все на основе госзаказа, контрольные цифры утверждает правительство после глубокого и системного анализа. Мы понимаем, что это реакция на реальные потребности экономики в специалистах”, – считает ректор университета Степан Берил. Наибольшей популярностью среди абитуриентов пользуются следующие факультеты: информационные технологии и программная инженерия, бухгалтерский учет, финансы, психология. Университет имени Тараса Шевченко – старейший ВУЗ Молдовы, основан в 1930 году.

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