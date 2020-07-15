Администрация города Ситка на Аляске приняла решение о переносе в музей памятника Александру Баранову, управлявшему в 19 веке русскими колониями в Северной Америке, сообщает ТАСС.

По этому случаю была опубликована резолюция. В ней говорится, что Баранов занимался порабощением тлинкитов (индейский народ, ред.) и алеутов. Пришелец, которого никто не приглашал, нарушал законы коренных народов, и этот фактр их представителям до сих пор причиняет боль. Сам город Ситка находится на острове Баранова, который, возможно, тоже будет переименован. Протестующие против расизма в Соединенных Штатах в последние месяцы уничтожили и осквернили множество исторических памятников.

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