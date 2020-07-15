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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове ожидают возвращение блудных демократов

15 июля
14:01 2020
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У Демократической партии на предстоящих президентских выборах будет свой кандидат, об этом в ходе передачи на телеканале TV8 заявил почетный председатель формирования Дмитрий Дьяков.

Хотя демократы и создали с социалистами правящую коалицию, они не намерены поддерживать Игоря Додона в ходе выборов главы государства. «На мой взгляд, было бы логично и правильно, чтобы на пост президента претендовал председатель партии. Но я не могу сказать, согласится Филип (председатель Демпартии, ред.) или нет, так как мы это еще не обсуждали», – отметил Дмитрий Дьяков. Также он заинтриговал зрителей замечанием о том, что некоторые демократы, перешедшие в группу PRO Moldova, жалеют о содеянном и хотели бы вернуться в партию.

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