Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой отчитался о том, что делает Киев для того, чтобы сотрудничество сторон продолжалось, информирует пресс-служба президента Украины.

Глава государства заверил собеседницу в том, что Национальный банк и правительство сохранят взвешенную монетарную и налоговую политики. «Мы высоко ценим всестороннюю поддержку, которую оказывает МВФ в этот сложный для нашей страны период», – заверил Зеленский Георгиеву. Несколько дней назад глава Национального банка Яков Смолий подал в отставку, обвинив власти в политическом давлении. В МВФ по этому случаю сделали выговор президенту Украины. Зеленский заверил собеседницу, что при выборе нового главы банка критерием будут его профессионализм, честность и безупречная репутация.

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