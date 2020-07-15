Получатели пенсий по возрасту, установленные на основании международных соглашений о социальном обеспечении, проживающие на территории другого государства-участника соглашения, имеют право на пересмотр пенсии, сообщает Национальная касса социального страхования (НКСС). Начиная с 1 июля текущего года, лицам, которым установили пенсию по возрасту после 1 января 1999 года и проработавшим после этого не менее десяти лет, можно подать заявление на пересмотр.

Кандидаты должны лично подать заявление с отметкой „пересмотр пенсии за деятельность, осуществленную после установления или пересмотра пенсии”, копию удостоверения личности и трудовой книжки, полученные в компетентном учреждении государства пребывания или Национальной кассе социального страхования Республики Молдова.

Право на новую пенсию предоставляется, начиная с месяца, следующего за тем, в котором было подано заявление и необходимые документы в орган социального страхования.

В настоящее время НКСС применяет 13 международных соглашений в области социального обеспечения, подписанных с Болгарией, Румынией, Португалией, Чехией, Австрией, Польшей, Эстонией, Великим Герцогством Люксембурга, Бельгией, Венгрией, Литвой, Германией, Турцией.

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