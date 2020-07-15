Парламентская комиссия по социальной защите, здравоохранению и семье одобрила отчет к соответствующему законопроекту, разработанному министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Таким образом, заявление о выходе на пенсию и необходимые документы могут подаваться в территориальный офис социального страхования законным представителем на основании доверенности. Согласно авторам, законодательная инициатива стала ответом на многочисленные обращения граждан, которые по состоянию здоровья или из-за отсутствия в стране не могли лично подать необходимый пакет документов. Теперь законопроект должен быть рассмотрен депутатами парламента.

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