В ходе одной из телепередач Майя Санду заявила, что ведет скромный образ жизни, а ее ежемесячные расходы не превышают 5000-6000 леев. В то же время декларации об имуществе Санду демонстрируют, что ее расходы достигают десятков тысяч леев в месяц.

«На сбережения, которые скоро иссякнут. У меня нет зарплаты, потому что нам не хватает денег в партии. Плачу 600 леев за коммунальные услуги, 200 леев – за телефон. Трачу около 5-6 тыс. леев в месяц», – сказала Санду.

Однако, как пишет politics.md, в 2013 году она указала, что ее доход в 2012 г. составил 70 000 долларов США, еще 37 951 долларов США составил размер пособия. В том же году она сообщила о 33,8 тыс. леев, полученных в виде зарплаты на посту министра образования. В документе указано, что Майя Санду владела несколькими банковским счетами, на которых хранились сбережения в размере 159 тыс. долларов. В течение нескольких лет эта сумма значительно сократилась.

Так уже в 2019 году лидер ПДС указала только 30 тыс. долларов в виде сбережений. Несложные расчеты показывают, что за семь лет было потрачено 129 тыс. долларов. Это означает, что в год Санду расходовала 18,5 тыс. долларов или 1500 долл. в месяц. Отметим, что в течение этих лет Майя Санду не приобретала объектов недвижимости или транспортные средства.

По сути дела, как тратить собственные деньги и сколько – это личное дел каждого человека. Но политики, претендующие на уважение сограждан, не должны лгать даже в малом. Ведь, как известно, даже малая ложь вызывает очень большие подозрения…

Читайте также: Василиса Володина: 15-25 июля – время удач для четырех знаков Зодиака

Какие мужчины по знаку зодиака самые тяжеловесные в отношениях