На утро 15 июля зафиксированы еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 73-летняя женщина из Кагульского района, 74-летний мужчина из района Тараклия, 70-летний мужчина из района Рышкань.

На утро 15 июля 13298 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 658 человек умерли от инфекции.

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