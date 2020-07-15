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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на 15 июля 658 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на 15 июля 658 смертей от инфекции
15 июля
11:26 2020
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На утро 15 июля зафиксированы еще 3 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 73-летняя женщина из Кагульского района, 74-летний мужчина из района Тараклия, 70-летний мужчина из района Рышкань.

На утро 15 июля 13298 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 658 человек умерли от инфекции.

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