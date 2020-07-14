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Газета "Кишиневские новости"

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Партию «Платформа DA» может ожидать печальный конец

14 июля
22:46 2020
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Политический аналитик Алексей Тулбуре в эфире телеканала TVC-21 рассказал: Партия «Платформа “Достоинство и правда”» планирует создать коалицию с Pro Moldova и ШОРом.

Если идея будет реализована, то это станет концом для партии, полагает аналитик. «Не думаю, что такое правительство будет сформировано, но допустим, что да. Как долго продержится эта власть, ведь от нее потребуют результатов. Например, в реформе юстиции, прокуратуре. Однако люди из Pro Moldova и партии ШОР – наипервейшие клиенты прокуратуры», – уверен Тулбуре. По его мнению, в «Платформе “Достоинство и правда”» должны молиться, чтобы их глупые мечты не сбылись.

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