Пресс-служба городской администрации Одессы объявила, что из-за резкого увеличения количества заболевших коронавирусом запрещается работа ночных клубов, баров и ресторанов с 23.00 до 07.00.

Для недовольных подобного рода ограничениями поясняется: за кордоном, после снятия большинства запретов, именно в таких заведениях фиксировали вспышку Covid-19. Полицию обязали следить за исполнением распоряжения городской администрации. Директор департамента здравоохранения Одессы Елена Якименко поведала публике, что за пару дней зарегистрировано в 3,9 раза больше заболеваний, чем за всю предыдущую неделю. Причем большинство пациентов нуждаются в стационарном лечении.

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