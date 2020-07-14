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Газета "Кишиневские новости"

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Минские соглашения, как меню, – выбираю, что хочу

14 июля
22:41 2020
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В эфире телеканала «Украина-24» вице-премьер страны Алексей Резников заявил, что Киев намерен привлечь к разрешению конфликта на Донбассе Соединенные Штаты Америки и Великобританию.

«Мы заинтересованы в том, чтобы диалог, который мы ведем с Российской Федерацией при поддержке ОБСЕ в минском и нормандском форматах при помощи лидеров Германии и Франции, мог быть расширен при участии Британии и США, как минимум», – делился планами Резников. Также, по его словам, Киев намерен трансформировать некоторые положения Минских соглашений, так как «выполнение некоторых пунктов неприемлемо». Вице-премьер заявил, что никакого особого статуса Донбасс не получит, и никаких выборов там проводить не будут, пока не установлен контроль над российско-украинской границей.

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