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Газета "Кишиневские новости"

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Днестр – река сточных вод

14 июля
22:36 2020
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Купаться в Днестре – подвергать свое здоровье серьезной опасности, утверждают местные эпидемиологи, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Также после паводка, речные пляжи еще не подготовлены к тому, чтобы люди могли на них отдыхать. «По кишечной палочке наблюдается превышение нормы в 49 раз, по вирусам – в 100. Обнаружена в воде сальмонелла, которой в норме быть не должно. Это болезнетворный микроб, который может вызвать тяжелую кишечную инфекцию», – рассказал журналисту ресурса Николай Панченко, врач-гигиенист. Уже четверть века обсуждают возможность строительства очистных сооружений для сточных вод в городе Сороки, расположенном на Днестре. Но пока эти планы остаются лишь на бумаге, а Днестр по-прежнему опасен для купающихся.

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