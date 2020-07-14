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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье каждому сироте купят свою квартиру

14 июля
22:36 2020
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В городе Дубоссары местная администрация приобретает жилье для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Заместитель главы города и одноименного района Наталья Кравец сообщила на совещании местной администрации, что в 2018 году для сирот было куплено три однокомнатные квартиры. В 2019-м еще три. «Дубоссарцы, у которых было приобретено жилье, оставили некоторую мебель и даже бытовую технику. В 2020 году продолжает реализовываться программа по покупке жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого выделено 360 тысяч рублей», – сообщила Наталья Кравец. Своей очереди на получение квартиры ждут 53 человека.

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