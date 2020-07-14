В городе Дубоссары местная администрация приобретает жилье для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Заместитель главы города и одноименного района Наталья Кравец сообщила на совещании местной администрации, что в 2018 году для сирот было куплено три однокомнатные квартиры. В 2019-м еще три. «Дубоссарцы, у которых было приобретено жилье, оставили некоторую мебель и даже бытовую технику. В 2020 году продолжает реализовываться программа по покупке жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого выделено 360 тысяч рублей», – сообщила Наталья Кравец. Своей очереди на получение квартиры ждут 53 человека.

Читайте также: Павел Глоба: Активная жизнь во 2-й половине июля для 4 знаков зодиака

Какие знаки зодиака легче других идут по жизни