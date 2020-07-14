Михай Попшой призвал русскоязычных любить PAS и госпожу Санду. Но хочется спросить, если госпожа Санду так любит русскоязычных, то почему во времена ее руководства министерством было предложено сделать изучение русского языка факультативным? Почему она позволяла себе в ранге министра демонстративно отворачиваться на ученических конференциях, когда ученики выступали на русском языке? Почему в программе Punctul pe Azi на TVR Moldova Майя Санду, говоря об инциденте между патрульным и гагаузским водителем, заявила, что именно водитель нарушил закон, отказавшись говорить на румынском?

Такими вопросами задается президент Ассоциации молодых экспертов Молдовы Александр Кориненко. На своем канале в Телеграмм Кориненко пишет, что Майя Санду отказалась говорить на русском языке с журналистом 5 канала из Украины и ответила ему на английском языке. Во время избирательной кампании 2016 года Майя Санду не сочла нужным ответить на приглашения на дебаты от Общественного телевидения и радио Гагаузии. В итоге, обвинила гагаузов и приднестровцев в своем проигрыше.

«Напомню, что госпоже Санду понадобилось более года, чтобы сказать, что Ион Антонеску военный преступник. Госпожа Санду выступала против ремонта мемориала «Вечность», так как 9 мая для нее «День примирения». С кем мы примиряемся? С нацизмом и Антонеску? Переводить свои низкокачественные ролики в Facebook на русский язык – не значит любить тех, для кого румынский язык не родной», – заключил Кориненко.

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