Вчера в интернете вдруг напомнил о себе некто Руслан Кодряну. Для абсолютного большинства сограждан напомним, что сей персонаж, по милости Плахотнюка, некоторый период времени протирал штаны в кресле мэра Кишинева. Не обладая никакими административными навыками, он, естественно, не смог ни вникнуть в сложнейший механизм столичного хозяйства, ни заставить подчиненных чиновников эффективно справляться с повседневными проблемами огромного города. Так вот вчера Кодряну, вероятно, специально выехал на трассу, проходящую мимо загородной резиденции президента, чтобы показать, что эта самая дорога заасфальтирована точно до ворот резиденции. И, естественно, во всех грехах, как это и принято в фейковых сообщениях, обвинил Игоря Додона. Только вот незадача: не удосужился горе-мэр докопаться до истины и прокололся, как школьник. Оказывается НИКАКОГО отношения к строительству этой дороги ни Додон, ни его команда не имеют. Более того, этот участок дороги был отремонтирован в период правительства Майи Санду, по специальному распоряжению № HG459/2019 от 25 сентября 2019 года. Все необходимые процедуры для проведения ремонтных работ на дороге M1 были осуществлены тогда же. Тендер прошел 27 октября 2019 г, а его победителем стала компания «Lusmecon» SA, которая предложила самую низкую цену в 46,5 млн леев. Документация для ремонта участка длиной в 10 км была разработана в 2019 году фирмой «Intexnauca» S. A. Под документами стоят подписи тех, кто был уполномочен премьером Санду.

Словом, если Кодряну и хотел найти крайнего, то сделал это крайне неуклюже. И в итоге подставил Санду, которой теперь придется отдуваться перед своими сторонниками с объяснениями. Впрочем, может, Санду для себя старалась, в надежде получить право пользоваться резиденцией в Кондрице. Полагаем, что в качестве гостя – это вполне возможный вариант, потому что Додон часто туда приглашает школьников. А Санду как бывший министр образования правительства Филата вполне может тоже напроситься на экскурсию. Большее ей точно не светит.

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