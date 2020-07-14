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Газета "Кишиневские новости"

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В Токио ночным клубам и барам приплачивают за бездействие

14 июля
13:01 2020
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Власти города выделят каждому заведению деньги, чтобы те оставались закрытыми.

Владельцы развлекательных заведений получат почти по пять тысяч долларов. Власти столицы Японии приняли такое решение после того, как в городе произошел всплеск заболеваемости коронавирусом. Основную массу выявленных носителей инфекции составила молодежь, проводящая время в развлекательных заведениях.

Поэтому администрация Токио попросила владельцев ночных клубов и баров в целях безопасности прекратить работу, чтобы максимально пресечь распространение коронавируса, и пообещала финансовую поддержку, пишет издание «The Guardian».   

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