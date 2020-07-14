В Токио ночным клубам и барам приплачивают за бездействие
Власти города выделят каждому заведению деньги, чтобы те оставались закрытыми.
Владельцы развлекательных заведений получат почти по пять тысяч долларов. Власти столицы Японии приняли такое решение после того, как в городе произошел всплеск заболеваемости коронавирусом. Основную массу выявленных носителей инфекции составила молодежь, проводящая время в развлекательных заведениях.
Поэтому администрация Токио попросила владельцев ночных клубов и баров в целях безопасности прекратить работу, чтобы максимально пресечь распространение коронавируса, и пообещала финансовую поддержку, пишет издание «The Guardian».
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