В течение прошедшего дня, 13 июля, зарегистрированы еще 7 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 68-летняя женщина из района Дрокия, 75-летний мужчина из Кишинева, 75-летний мужчина из муниципия Сороки, 40-летняя женщина из Каушанского района, 60-летний мужчина из района Кантемир, 68-летний мужчина из муниципия Кишинэу, 57-летний мужчина из Ниспоренского района.

На вечер 13 июля 12793 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 649 человек умерли от инфекции.