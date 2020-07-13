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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 июля 649 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 13 июля 649 смертей от инфекции
13 июля
18:01 2020
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В течение прошедшего дня, 13 июля, зарегистрированы еще 7 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 68-летняя женщина из района Дрокия, 75-летний мужчина из Кишинева, 75-летний мужчина из муниципия Сороки, 40-летняя женщина из Каушанского района, 60-летний мужчина из района Кантемир, 68-летний мужчина из муниципия Кишинэу, 57-летний мужчина из Ниспоренского района.

На вечер 13 июля 12793 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 649 человек умерли от инфекции.

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