Луна в Овне. Все важные дела перенесите на более благоприятный период

Кажется ли вам Луна далекой и холодной? Если да, то попробуйте приблизить и согреть ее. Мечтайте, глядя на Луну, и она подкрадется ближе, чтобы не пропустить ни одну из ваших мечт! Согревайте ее своими красивыми и такими сладкими мечтами, и она станет вашим добрым союзником, который никогда не предаст и никому не раскроет ваши тайны.

Что же готовит нам царица ночи 13 июля?

День сложный, противоречивый, удачи будут сменяться неудачами, победы – поражениями, а вихрь эмоций будет швырять вас из позитива в негатив и обратно. Все, что вы будете пытаться наладить, построить, будет зыбким. Друзья могут вести себя неадекватно, а враги неожиданно. Очень жизнеспособными окажутся любые планы, составленные и продуманные в этот день. А ещё операции, запланированные на этот день, будут удачными. Любые травмы и раны затянутся без осложнений. Все важные дела перенесите на более благоприятный период. Слушайте завтра свой внутренний голос, он подскажет, как поймать свою Птицу Счастья.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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