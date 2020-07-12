Это подарок французских культурных ассоциаций

Национальная героиня Франции – самая известная в мире француженка. Памятники ей установлены во многих городах страны. А теперь он появится и в Санкт-Петербурге.

Инициатором создания скульптуры выступили французские культурные ассоциации. Статую выполнил скульптор Борис Лежен. Она изготовлена специально для северной столицы России на частные пожертвования.

В Париже в Российском духовно-культурном центре состоялась торжественная церемония передачи памятника. Табличка на постаменте сообщает: «Этот памятник был подарен в знак дружбы России с народом Франции». От имени России дар принял посол РФ Алексей Мешков.

Из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, монумент пока останется на территории Российского духовно-культурного центра, но постоянная прописка у него уже есть – неподалеку от Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Ожидается, что туда памятник переедет к марту следующего года.

В церемонии приняли участие члены Королевского Дома Франции, глава французской «Ассоциации друзей Жанны д’Арк» Жак Тремолле де Виллер, представители российской и французской общественности. В заключение церемонии к скульптуре возложили цветы, букеты составили в красно-сине-белых тонах, именно так выглядят российский и французский национальные флаги, сообщает ТАСС.