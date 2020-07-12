К нему прилагается специальная футболка

Авторы разработки – всемирно известная компания «Sony». Кондиционер настолько мал (его вес всего 85 г), что легко помещается под одеждой. Для этого к нему прилагается специальная футболка, в которую вшит небольшой карман.

Принцип действия этого кондиционера совсем не тот, что у известных до сих пор устройств. Новая разработка основана на физическом явлении, позволяющем перенос энергии между электропроводниками.

Футболка сшита из ткани, обладающей свойством поглощать или выделять тепло при прохождении через нее электрического тока. В жару кондиционер способен охлаждать тело на 13 градусов, а когда холодно, может добавить восемь градусов. Имеется четыре режима нагрева и столько же – охлаждения, плюс режим сохранения нужной температуры.

Какая именно комфортная температура нужна владельцу в данный момент, позволяют определить датчики, фиксирующие состояние и двигательную активность человека, и устройство автономно устанавливает необходимый режим. Управление кондиционером происходит с помощью мобильного приложения, пишет «Interesting Engineering».

Устройство способно работать в автономном режиме в течение полутора часов. После этого его придется два часа заряжать. Стоимость карманного кондиционера около 130 долларов.