Здесь он отдыхал в периоды между войнами

В Западной Монголии ученые этой страны в сотрудничестве с коллегами из Австралии обнаружили зимний лагерь великого завоевателя.

С помощью современных технологий удалось выяснить, что на этом месте при жизни Чингисхана находилось поселение, которое использовалось и после кончины хана. Это было зимним лагерем, где хозяин огромной империи и его приближенные не только отдыхали между набегами, но и строили планы будущих походов. А еще здесь проводились религиозные церемонии.

Интересно, что исследование не выявило особой разницы в рационе высокопоставленных военачальников и вельмож и простых воинов: и те и другие питались мясом, сообщает газета «Культура».

Когда хан скончался, лагерь перешел во владение его сына Угэдэя.