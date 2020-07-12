Воскресенье, 12 июля 2020, 01:16

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

В Монголии обнаружен зимний лагерь Чингисхана

12 июля
21:26 2020
Версия для печати

Здесь он отдыхал в периоды между войнами

В Западной Монголии ученые этой страны в сотрудничестве с коллегами из Австралии обнаружили зимний лагерь великого завоевателя.

С помощью современных технологий удалось выяснить, что на этом месте при жизни Чингисхана находилось поселение, которое использовалось и после кончины хана. Это было зимним лагерем, где хозяин огромной империи и его приближенные не только отдыхали между набегами, но и строили планы будущих походов. А еще здесь проводились религиозные церемонии.

Интересно, что исследование не выявило особой разницы в рационе высокопоставленных военачальников и вельмож и простых воинов: и те и другие питались мясом, сообщает газета «Культура».

Когда хан скончался, лагерь перешел во владение его сына Угэдэя.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,09–0,22%
EUR19,32–0,17%
GBP21,58–0,18%
UAH0,63–0,22%
RON3,99–0,13%
RUB0,24–0,31%

Курсы валют в MDL на 12.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд