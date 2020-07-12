За два года с момента избрания президентом Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, страна увидела расцвет деятельности криминального мира, но последние месяцы 2020 года были особо неспокойными, сообщают BBC.

Накалившаяся из-за всемирной пандемии и карантина обстановка не пошла на пользу борьбе с криминалитетом Мексики. 7-го июня в стране было совершено 117 убийств, что составило новый суточный рекорд. Предыдущий был установлен 20-го апреля и составил 114 смертей. В участившиеся перестрелки враждующих уличных банд нередко попадают простые горожане. По мнению аналитика Алехандро Хоуп, шансы на борьбу с картелями за время карантина были упущены.

Если темп, установленный за первое полугодие 2020 года, не снизится, этот год может оказаться самым кровавым в истории современной Мексики.

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