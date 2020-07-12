Президентские выборы в Польше превратились в борьбу за будущее страны и ее отношения с ЕС, передают BBC.

Во втором туре за пост главы государства борются два кандидата – действующий президент консерватор Анджей Дуда и либерал мэр Варшавы Рафал Тшаскофский. Опросы показали, что оба кандидата обладают равной поддержкой.

Победа консерватора Дуда поставит под вопрос права секс меньшинств Польши и возможность существования абортариев. Тшаскофский напротив представляет прогрессивные взгляды и требует от страны более активного участия в делах ЕС.

Избирательные участки были открыты сегодня, 12 июля, в 7.00 по местному времени и закроются в 21.00.

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