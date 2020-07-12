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Газета "Кишиневские новости"

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Флорида: В Дисней Уорлд будут пускать только в масках

Флорида: В Дисней Уорлд будут пускать только в масках
12 июля
15:56 2020
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Несмотря на продолжающуюся борьбу с коронавирусом в США, самый крупный по площади и самый посещаемый Дисней Уорлд неподалеку от города Орландо, штат Флорида вновь открывается, сообщают BBC.

Развлекательный комплекс был вынужден закрыться в начале марта из-за пандемии и последовавшего карантина. На сегодняшний момент два из четырех тематических парка уже открыты, начало работы оставшихся парков назначено на 15 июля.

От посетителей будет требоваться соблюдения всех мер безопасности, включая обязательное ношение маски на всей территории комплекса. Около четверти от миллиона случаев заражения covid-19 в США были зарегистрированы на территории Флориды.

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