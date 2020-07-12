Один из знаменитейших актеров Индии Амитабх Баччан поделился в Твиттере печальной новостью со своими поклонниками – результат теста на Covid-19 оказался положительным.

Актер был доставлен в лучшую больницу Индии Нанавати города Мумбаи, его жена и дети также оказались заражены. Прямо сейчас Баччан находится в изолированной зоне больницы, передает новостное агентство ANI. Актер настоятельно порекомендовал сдать анализы всем, кто контактировал с ним за последние 10 дней.

За почти 50 лет работы в киноиндустрии Баччан снялся в 200 фильмах и завоевал сердца миллионов зрителей на родине и за рубежом.

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