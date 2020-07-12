По случаю Всемирного дня народонаселения председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный обратилась с Посланием, в котором говорится:

«Всемирный день народонаселения отмечается ежегодно 11 июля по рекомендации Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Это возможность привлечь внимание широкой общественности и мобилизовать лиц, принимающих решения, и ресурсы, необходимые для выявления, преодоления и предотвращения самых больших демографических проблем.

Хотя мы наблюдаем в Республике Молдова тенденцию к снижению уровня смертности – с 13,8% в 2018 году до 13,7% в 2019 году, мы по-прежнему обеспокоены уменьшением рождаемости. Выводы зарубежных ученых о том, что образование ведет к снижению рождаемости, не могут нас утешить.

Вот почему защита семьи, матерей и детей будет оставаться приоритетом в нашей работе. Почти каждый второй законопроект, принятый парламентом, прямо или косвенно направлен на социальную защиту населения.

Мы прилагаем усилия, чтобы вместе с партнерами по развитию остановить процесс депопуляции страны. Мы должны сделать все возможное, чтобы Молдова стала неуязвимой для проблем миграции, внешних экономических кризисов или глобальных пандемий и была удобной для проживания и безопасной для всех.

Для нашего народа семья и дети всегда были и всегда будут благословением и надеждой на завтрашний день, их следует беречь и поддерживать любовью».

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