Действие ее испробовали на себе добровольцы

Первая в мире вакцина от коронавируса создана российскими учеными и прошла успешные клинические испытания. Одна группа добровольцев покинет больницу после сдачи контрольных анализов на наступающей неделе, другая – на следующей за ней.

Вакцина стала результатом труда специалистов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Клинические испытания проходили в Институте медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета.

Все добровольцы прошли полное обследование еще до клинических испытаний, чтобы врачи могли убедиться, что ни у кого нет антител к коронавирусу. После этого испытуемые две недели провели в карантине, без связи с внешним миром, для исключения возможности заражения.

Первой группе добровольцев ввели одну дозу вакцины, второй – две. Ухудшения состояния ни у кого замечено не было. Ученые сообщили, что одной из главных целей было убедиться в том, что вакцина безопасна для пациентов. Эта цель достигнута. Установлено также, что, по предварительным данным, у всех испытуемых сформировался иммунитет, сообщает РИА «Новости».

Значит, вакцина работает!

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