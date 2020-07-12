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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Медики прогнозируют появление нового опасного вируса

Медики прогнозируют появление нового опасного вируса
12 июля
13:46 2020
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Возможно, это случится в ближайшее десятилетие

Директор программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура Ван Линьфа завил о том, что в обозримом будущем не исключено появление нового коронавируса. Опасность его в том, что он будет способен от животных переходить к людям и обратно.

В качестве примера он привел летучих мышей, очень распространенных в Южной Америке, где высок уровень заболеваемости коронавирусом. Ученый считает, что они могут заражаться от человека, передавать вирус другим животным и человеку. А поскольку летучие мыши не проявляют никаких симптомов, обнаружить таких больных и принять меры предосторожности очень сложно, пишет газета «The Straits Times». Но есть большая вероятность, что новый вирус даст о себе знать уже в ближайшее десятилетие.

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