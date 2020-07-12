Разработана специальная пропитка

Специалисты Института химии растворов Российской Академии Наук использовали наночастицы серебра для разработки антимикробной и антивирусной пропитки ткани.

Аналогов этому препарату в мире сегодня не существует, а себестоимость его гораздо ниже, чем при производстве зарубежных антимикробных средств. Российские ученые сумели дополнить частицы серебра специальными полимерами, тоже имеющими антимикробное действие. Испытания показали, что вирус убивается полностью и не восстанавливается. Получился препарат, родственный целлюлозному волокну, за этот счет обеспечено более плотное взаимодействие ткани и пропитки. В результате антимикробные свойства сохраняются даже после двадцати стирок.

С использованием опытной партии ткани уже сшили защитные маски, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Какие знаки зодиака легче других идут по жизни

Какие женщины по знаку зодиака достанут любого своими придирками

Читайте также: Павел Глоба: большие деньги для 5 знаков зодиака на неделе 13-19 июля