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Газета "Кишиневские новости"

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Российские ученые сумели сделать ткань антивирусной и антимикробной

Российские ученые сумели сделать ткань антивирусной и антимикробной
12 июля
13:41 2020
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Разработана специальная пропитка

Специалисты Института химии растворов Российской Академии Наук использовали наночастицы серебра для разработки антимикробной и антивирусной пропитки ткани.

Аналогов этому препарату в мире сегодня не существует, а себестоимость его гораздо ниже, чем при производстве зарубежных антимикробных средств. Российские ученые сумели дополнить частицы серебра специальными полимерами, тоже имеющими антимикробное действие. Испытания показали, что вирус убивается полностью и не восстанавливается. Получился препарат, родственный целлюлозному волокну, за этот счет обеспечено более плотное взаимодействие ткани и пропитки. В результате антимикробные свойства сохраняются даже после двадцати стирок.

С использованием опытной партии ткани уже сшили защитные маски, сообщает РИА «Новости».       

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