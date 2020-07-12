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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 12 июля 12667 человек излечились

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 12 июля 12667 человек излечились
12 июля
12:51 2020
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На сегодняшний день в стране 12667 человек прошли лечение и 641 умер от инфекции COVID-19. Всего подтверждено 2613 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи – 679, медсестры – 1199, фельдшеры, фармацевты и вспомогательный персонал – 735.  Состояние здоровья 366 инфицированных – тяжелое (в том числе 25 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ), 1046 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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