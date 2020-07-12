12 июля 2020 года (29 июня по старому стилю) в народе почитают память Святых Петра и Павла

История:

Петр был в числе первых последователей Спасителя. Однако он три раза предавал его, но искупил свои грехи тяжкие созданием христианской церкви. За это он заслужил прощение.

12 июля вспоминают и святого Павла, который вначале не был христианином. Наоборот, он был в числе гонителей христиан. Но когда он встретил Христа, то стал почитателем и распространителем веры христианской.

Поскольку в то смутное время христиан жестоко преследовали, то однажды, когда Святой Петр проповедовал римлянам, его арестовали, а затем распяли на кресте. Святого Павла постигла та же участь, но, поскольку он был римским гражданином, его нельзя было казнить на кресте, и потому ему отсекли голову. Совершены были эти злодеяния в один день 12 июля. Позже в обеих столицах Римской империи Риме и Константинополе были в честь Святых Петра и Павла построены первые храмы, а праздник приобрел особую значимость.

Чего нельзя делать 12 июля 2020 года

В Петров день запрещена физическая активность. Нельзя заниматься уборкой, садовыми и огородными работами. Категорически запрещено думать о возможных негативных последствиях начатых на неделе дел. Нельзя в этот день вспоминать своих недругов.

Поверья и приметы:

В старину люди верили, что если Петров день провести по церковным традициям, то на вас и на вашу семью сойдет благодать и удача будет сопутствовать вам весь год. Считалось, что именно в этот день Всевышний услышит ваши просьбы.

На Петра и Павла была традиция ходить в гости. Устраивать застолье в этот день с приглашением близких и друзей тоже рекомендовалось. Еще важно было не забыть о бедных, которым нужно было чем-то помочь.

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