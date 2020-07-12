Луна в Овне. Посвятите день развитию своих творческих способностей

Как же мы все любим Солнце, как ждем его света, его тепла! Но приходит ночь, и с неба на нас струится серебристый свет Луны. Она будто танцует свой танец, от ритмов которого меняется все на Земле. В новолуние эта музыка наполнена энергией жизни, и мы способны горы свернуть. В полнолуние – слегка агрессивна, и будит в нас сомнения и беспокойство. А утомленные ритмы Луны убывающей – это время расслабиться и уделить время себе.

Что же готовит нам царица ночи 12 июля?

День благоприятный и должен быть активным как для тела, так и для духа. Ваша кипучая деятельность позволит продолжить или завершить ранее начатое. В этот день живительная энергия Солнца щедро одарит вас своей силой. Посвятите день развитию своих творческих способностей. Когда Луна в знаке Овен, человеку неимоверно сложно держать себя в руках эмоционально – раздражение и эгоизм скрывать просто невозможно. Общаясь с людьми, контролируйте четко, кому и что говорите. Любое неосторожное слово или поступок могут нанести непоправимый урон репутации. Активный отдых, физкультура, прогулки на природе благоприятно отразятся на вашем состоянии.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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