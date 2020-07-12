По Святцам 12 июля День Ангела у Григория, Павла, Петра.

Читайте также:

Отличные профессионалы, пользующиеся авторитетом среди коллег, рожденные в этот день очень часто становятся ближайшими помощниками руководителей высокого ранга. Придерживаются исключительно собственного мнения по всем вопросам, не умеют слышать чужие аргументы. Умны, коммуникабельны, владеют даром убеждения и тонко чувствуют оппонента, потому в любых переговорах добиваются успеха. Именинники 12 июля часто не просто меняют место работы, но даже сферу деятельности – это лишает их стабильности, что в свою очередь сильно влияет на эмоциональный фон. Периодически позволяют себе выплеск негатива. По достижении определенного статуса бывают заносчивы.

Читайте также:

Поздравляем именинников!

Читайте также: