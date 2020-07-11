К вечеру 11 июля в Молдове зарегистрировано 284 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 12 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 1743, из них первичных – 1149, а повторных 594.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 19208 человек.

Из 284 новых случаев на сегодняшний день 13 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 6, медсестры – 7.

Читайте также: Павел Глоба: Чью жизнь изменят выходные 11 и 12 июля

Какие женщины по знаку зодиака достанут любого своими придирками