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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 июля 19208 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 июля 19208 зараженных
11 июля
19:46 2020
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К вечеру 11 июля в Молдове зарегистрировано 284 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 12 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.  

Всего проведено тестов в этот день – 1743, из них первичных – 1149, а повторных 594.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 19208 человек.

Из 284 новых случаев на сегодняшний день 13 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 6, медсестры – 7.

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