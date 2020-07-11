Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 июля 19208 зараженных
11 июля
19:46 2020
К вечеру 11 июля в Молдове зарегистрировано 284 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 12 в Приднестровье, сообщает Минздрав РМ.
Всего проведено тестов в этот день – 1743, из них первичных – 1149, а повторных 594.
Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 19208 человек.
Из 284 новых случаев на сегодняшний день 13 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 6, медсестры – 7.
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