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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 июля 640 смертей от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 июля 640 смертей от инфекции
11 июля
19:36 2020
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В течение прошедшего дня, 11 июля, зарегистрировано еще 5 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 57 летняя сестра-хозяйка Бричанской больницы, 64-летняя женщина из Окницкого района, 58-летняя женщина из муниципия Бельцы, 63-летняя женщина из Хынчештского района, 65-летний мужчина из Кишинева.

На вечер 11 июля 12456  человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19, и 640 человек умерли от инфекции.

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