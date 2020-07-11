Российская атомная подводная лодка класса «Антей», зашедшая недавно в Балтийское море, может нести на своем борту ядерные торпеды, сообщает шведское издание SVT.

Субмарина в 154 метра оснащена двумя реакторами. У шведов самая большая подлодка – 60 метров. «Это очень большое судно. Для Балтийского моря оно не годится. Его слишком легко отследить», – считает глава отдела института Оборонных исследований Никлас Гранхольм. По его мнению, Москва избрала следующую тактику: «Она приходит, проводит маневры и отправляется домой. Эта подводная лодка рассчитана в основном на Северную Атлантику и Баренцево море. Ее задача – защита ядерных стратегических сил на севере». Шведы опасаются, что у их берегов может повториться трагедия, произошедшая в 2000 году, когда со всем экипажем затонула атомная субмарина “Курск”.

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