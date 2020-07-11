Экономический эксперт Александр Муравский в эфире радиостанции «Спутник» рассказал слушателям о финансовом настоящем и будущем Республики Молдова.

По его мнению, в ближайшее время ждать каких-то серьезных финансовых вливаний в экономику ожидать не стоит. «В нынешней ситуации я думаю, что эта страница пока временно закрыта и никаких особых подвижек не ожидается. Прямых иностранных инвестиций практически не будет, за исключением притока каких-то средств тем филиалам иностранных компаний, которые здесь уже открыты», – полагает эксперт. Он считает, что помочь Кишиневу как-то с деньгами могут только Международный валютный фонд, Всемирный банк или Евросоюз.

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