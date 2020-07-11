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Газета "Кишиневские новости"

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Немцам и израильтянам в “Днестр” въезд запрещен

11 июля
18:36 2020
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На левом берегу Днестра начинается второй этап послабления в карантинных ограничениях, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Власти региона намерены с 20 июля открыть для посещения детские сады, но не ясельные группы. В полной мере в Тирасполе и Бендерах будет восстановлено троллейбусное движение. Дано добро на работу спортивных залов, фитнес-центров, кафе и ресторанов. В Каменке открывается санаторий «Днестр», вот только в этом году отдохнуть в нем смогут лишь жители региона. А раньше там можно было нередко встретить гостей даже из Германии и Израиля.

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