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Газета "Кишиневские новости"

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Starlink: Илон Маск запустил юбилейную партию спутников на SpaceX

Starlink: Илон Маск запустил юбилейную партию спутников на SpaceX
11 июля
18:26 2020
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Илон Маск продолжает активную работу по созданию глобальной сети! Только что в космос была запущена юбилейная, десятая партия спутников для проекта Starlink, который обеспечит высокоскоростным интернетом всю планету.

В прямом эфире 57 спутников вышли на орбиту на ракете Falcon 9 от SpaceX. 15 тонн груза запустили с площадки SLC-39A базы ВВС США мыса Канаверал, штат Флорида.

Самые первые, тестовые спутники были запущены на орбиту 24 мая 2019 года. Всего планируется вывести около 42 тыс аппаратов.

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