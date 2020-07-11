Самая большая натуральная грудь Украины, у жительницы города Лубны, Полтавской области Милы Кузнецовой, сообщает «Лента.ру»

Она разместила свои фотографии в блоге, на который подписано 590 тысяч человек. У блогерши 13-й размер бюста, обхват груди – 135, 5 сантиметра. Эти параметры внесены в Национальный реестр рекордов Украины. Кузнецова ранее работала помощником адвоката, потом стала участвовать в телешоу «Кто сверху?».

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