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Газета "Кишиневские новости"

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Самая большая 13-го размера натуральная женская грудь Украины

11 июля
18:11 2020
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Самая большая натуральная грудь Украины, у жительницы города Лубны, Полтавской области Милы Кузнецовой, сообщает «Лента.ру»

Она разместила свои фотографии в блоге, на который подписано 590 тысяч человек. У блогерши 13-й размер бюста, обхват груди – 135, 5 сантиметра. Эти параметры внесены в Национальный реестр рекордов Украины. Кузнецова ранее работала помощником адвоката, потом стала участвовать в телешоу «Кто сверху?».

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