Известный астролог назвал 4 знака зодиака, которым ближайшие выходные подарят уникальный шанс изменить жизнь к лучшему

Осторожность ОВНА

Именно это качество понадобится представителям знака Овен 11-12 июля. В эти дни Судьба будет испытывать вас на прочность. Вы уже готовы выйти на более высокий уровень жизни и ждёте удачного случая. Получите ли вы этот шанс, зависит от реакции на испытания, которые подкинет вам Судьба в выходные. Если будете осторожны и выйдете с достоинством из всех передряг, будет вам и кресло помягче, и отдых в теплых странах, и судьбоносные встречи с интересными людьми.

Перестройка ЛЬВА

От того, сумеют ли уверенные в себе представители венценосного знака Льва перестроиться, будут зависеть судьбоносные перемены в их жизни. Выходные ожидаются непростыми: Вселенная нарушит все ваши планы и подтолкнет к принятию нестандартных решений. Если сумеете почувствовать, что от вас требуется, и переведёте жизнь на новые рельсы, то измените и ритм жизни, и ее качество.

Договороспособность ДЕВЫ

В эти выходные представителям знака Дева отдыхать не придется. У вас будет много работы 11 и 12 июля. Вы красноречивы, умеете красиво и очень убедительно говорить – именно этим вы и будете заняты в выходные. Вас ждут переговоры, подписание договоров. Если все пройдет гладко, вам откроются прекрасные перспективы. После рабочей недели вы не будете испытывать усталости, потому что Вселенная вам обеспечит достаточную энергетическую подпитку.

Увлеченность СТРЕЛЬЦА

Эти выходные изменят отношение к представителям знака Стрелец в профессиональном плане. Свою минуту славы вы получите благодаря вашей увлеченности. С проектом, над которым вы сейчас работаете, возникнут проблемы. Вам представится случай своими знаниями и упорством сдвинуть дело с мертвой точки. Вы давно мечтали выйти из тени и показать, на что способны. В эти дни вас признают профессионалом и оценят по достоинству.

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