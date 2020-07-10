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Газета "Кишиневские новости"

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Что нам готовит день грядущий – 11 июля

Что нам готовит день грядущий – 11 июля
10 июля
21:41 2020
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Луна в Овне. День импульсивный, конфликтный с тяжелой энергией

Луна… Таинственная и прекрасная! А главное – у каждого своя! Мечтатели и оптимисты, очарованные ее мягким светом, пытаются разгадать ее тайну. А реалисты – просто закрывают шторы, чтобы яркий диск Луны не мешал спать. В ком-то она будит романтические воспоминания, а кто-то, окутанный ее холодным светом, ощущает легкое беспокойство, а порой и тревогу… Присмотритесь к ней. Полюбите ее. И она обязательно позволит вам ощутить ее близость и ее тепло!

Что же готовит нам царица ночи 11 июля?

День импульсивный, конфликтный с тяжелой энергией. Людям будет свойственна суетливость, потому работу над серьезными документами лучше отложить. Перенести по возможности нужно и деловые встречи, так как их результат, если они все же состоятся, может быть непредсказуем. Если эта суббота для вас рабочая, то в коллективе постарайтесь не реагировать на разговоры и замечания коллег, ибо день располагает к ссорам и конфликтам. Если же вы не работаете, то лучше всего уделите время физическим нагрузкам: прогулка или езда на велосипеде пойдут вам на пользу и снимут эмоциональное напряжение, или займитесь духовными практиками.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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