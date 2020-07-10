Депутаты парламента из фракции партии ШОР хотят организовать в стране службу мобильных аптек, сообщает агентство «Инфотаг».

Законодатель Виолетта Иванова, бывшая коммунистка, экс-демократка, ныне пребывающая в рядах ШОРа, предложила создать сеть передвижных пунктов по продаже лекарств. Нечто подобное, только с реализацией продуктов питания, появилось в республике несколько лет назад. «Схема показала свою эффективность, особенно в период пандемии коронавируса. Граждане из уязвимых слоев населения имеют доступ к свежим продуктам по сниженным ценам. То же самое можно организовать в отношении лекарств. В Молдове одна из самых больших проблем – состояние здоровья граждан. Каждый седьмой житель страны болен», – заявила Иванова. Затея, вроде, неплохая, но возникает серьезное подозрение, что делается это накануне президентских выборов неспроста. Социальные магазины ведь трудно обвинять в подкупе избирателей, но как-то это тем не менее работает. Без таких фишек партия беглого Шора вряд ли имела шансы попасть в парламент.

Читайте также: У каких знаков зодиака мечты сбываются

Что расскажет о вас последняя цифра вашего года рождения

Читайте также: Павел Глоба: большие деньги для 5 знаков зодиака на неделе 13-19 июля

Какие женщины по знаку зодиака достанут любого своими придирками