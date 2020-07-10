Депутат парламента Штефан Гацкан передумал отказываться от мандата народного избранника и вернулся в стены законодательного органа.

Председатель юридической комиссии Василий Боля отметил на пленарном заседании, что соответствующее заявление зарегистрировано и будет учтено. Депутаты от Партии Pro Moldova сопровождали выступление криками «Позор!». Так они отреагировали на то, что им не удалось перекупить депутата, деньги спонсора потрачены, а результат нулевой. У социалистов и демократов в парламенте вновь есть большинство, у них 51 мандат.

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