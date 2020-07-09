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Газета "Кишиневские новости"

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Поздравьте тех, кто празднует именины 10 июля

Поздравьте тех, кто празднует именины 10 июля
09 июля
21:26 2020
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По Святцам 10 июля День Ангела у Александра, Владимира, Георгия, Ивана, Мартина, Петра, Самсона.

Принципиальные, с нестандартным мышлением, рожденные в этот день готовы горы свернуть ради достижения своих целей. При этом победу воспринимают совершенно спокойно. Трудолюбие, целеустремленность и врожденная смекалка – их основные качества, благодаря которым именинников этого дня не пугают никакие испытания. Они довольно легко находят достойный выход из любой ситуации. Хотя иногда рожденные 10 июля громогласно заявляют о поставленной цели, как правило, грандиозной, а по мере приближения к ней их просто «клинит» – они, на удивление окружающим, пытаются «включить задняя». Но такое случается нечасто.

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Поздравляем именинников!

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