Пятница, 10 июля 2020, 03:04

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 июля 624 смерти от инфекции

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 июля 624 смерти от инфекции
09 июля
21:06 2020
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 9 июля, к объявленному в утренней информации 1 умершему прибавились еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 76-летний мужчина из Кишинева, 73-летняя женщина из района Дрокия, 68-летняя женщина из Кишинева, 54-летний мужчина из Оргеевского района, 69-летняя женщина из Оргеевского района, 66-летняя женщина из Кишинева, 47-летняя женщина из муниципия Комрат, 62-летняя женщина из района Тараклия, 52-летний мужчина из района Тараклия.

На вечер 9 июля 11936 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 624 человека умерли от инфекции.

Читайте также: Что расскажет о вас последняя цифра вашего года рождения

Павел Глоба: большие деньги для 5 знаков зодиака на неделе 13-19 июля

У каких знаков зодиака мечты сбываются

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,13–0,38%
EUR19,34–0,83%
GBP21,59–0,44%
UAH0,64–0,22%
RON4,00–0,84%
RUB0,24+0,17%

Курсы валют в MDL на 09.07.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд