В течение прошедшего дня, 9 июля, к объявленному в утренней информации 1 умершему прибавились еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 76-летний мужчина из Кишинева, 73-летняя женщина из района Дрокия, 68-летняя женщина из Кишинева, 54-летний мужчина из Оргеевского района, 69-летняя женщина из Оргеевского района, 66-летняя женщина из Кишинева, 47-летняя женщина из муниципия Комрат, 62-летняя женщина из района Тараклия, 52-летний мужчина из района Тараклия.

На вечер 9 июля 11936 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 624 человека умерли от инфекции.

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