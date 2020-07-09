Здесь используют специальное приложение для смартфона

Восточная Африка страдает от небывалого нашествия саранчи. Прожорливые до невероятности насекомые могут оставить население без урожая и тем самым обречь на голод.

У стай саранчи огромная скорость – до 150 км ежедневно. По подсчетам властей Кении, такими темпами насекомые достигнут страны уже к середине июля. Чтобы обезопасить посевы, необходимо заблаговременно применить пестициды.

Но заливать химией все поля подряд невозможно. Обработке подлежат крупнейшие стаи насекомых. Как же установить их реальную величину? На глаз сделать это нереально. Поэтому решено использовать специальное приложение для смартфона. С его помощью работники делают снимки каждого роя саранчи и отправляют их в специальный центр обработки. Там с помощью современных технологий фотографии обрабатывают и определяют, куда прежде всего направить дезинфекторов, передает techcult.ru. Только за июнь дезинфекция произведена более чем на 30000 га.

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