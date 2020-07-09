Шоу беспилотников состоялось в небе над Сеулом

На что только не идут власти разных стран, чтобы внушить гражданам правила карантина в период эпидемии коронавируса! В Южной Корее, например, к делу подключили беспилотники.

Красочное шоу, в котором приняли участие триста беспилотных летательных аппаратов, прошло в небе над столицей страны. Дроны продемонстрировали основные правила карантина: соблюдение дистанции, гигиену рук, ношение масок. Завершилось все благодарственными словами в адрес врачей, которые занимаются борьбой с коронавирусом. И хотя сообщений о световом шоу не было, чтобы не собирать большие массы зрителей, все равно нашлось немало желающих посмотреть оригинальное представление, пишет «Фонтанка.ру».

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