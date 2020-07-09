Французские ученые раскрыли многовековую тайну

Это явление было описано еще в конце XIX века знаменитым норвежским путешественником Фритьофом Нансеном. В одном из плаваний он заметил, что однажды ход его судна, несмотря на то, что все двигатели работали нормально, очень замедлился. Корабль с трудом поддавался управлению. Понять причину этого явления Нансен не мог.

Теперь ученые из Национального центра научных исследований Франции и Университета Пуатье смогли решить эту загадку. Они выяснили, что слои воды разной степени солености имеют разную плотность. На границе этих слоев возникают механические волны, что и мешает нормальному ходу судов.

По предположению исследователей, именно такие волны привели к тому, что в 31 году до нашей эры египетский флот под предводительством Клеопатры проиграл морское сражение римскому флоту, которым управлял Октавиан. У римлян было куда меньше кораблей, но они были легче египетских и не так подвержены влиянию «мертвой воды», пишет «Популярная механика».

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