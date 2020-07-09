445 экономических агентов получили государственные субвенции по налоговым выплатам. Общая сумма составила 25 млн леев

В то же время еще 24 компании воспользовались возможностью погашать проценты по кредитам за счет государства. На эти цели направлено 176 тыс. леев. Такие данные были представлены правительством для портала «politics.md».

Напомним, что кабмин установил субсидии в размере 100% от суммы подоходного налога и других обязательных платежей для субъектов, которые были обязаны полностью или частично прекратить свою деятельность в соответствии с решениями Чрезвычайной национальной комиссии общественного здравоохранения и / или положениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова. Также, субсидии в размере 60% от суммы подоходного налога и других обязательных платежей для субъектов, которые полностью или частично прекратили свою деятельность, кроме указанных.

Для того, чтобы получить финансирование, предприниматели должны обратиться в налоговую службу.

Кроме того по инициативе президента Игоря Додона правительство запустило программу по субсидированию кредитов для экономических агентов.

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